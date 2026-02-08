Milano Cortina 2026 l’Italia Team tra qualifiche e gare | pattinaggio di figura e curling nel sogno di una medaglia

La prima giornata di Milano Cortina 2026 si apre con risultati sorprendenti per l’Italia. Gli atleti azzurri conquistano tre medaglie e scrivono un pezzo di storia. In pista, il pattinaggio di figura e il curling sono protagonisti, portando entusiasmo e speranze di medaglie anche nelle prossime gare. Gli occhi sono puntati sui protagonisti di questa prima fase, che hanno già dato una bella spinta ai sogni italiani.

MilanoCortina – Una splendida prima giornata per l’Italia che vince tre ottime medaglie a Milano Cortina 2026 e da storia. L’oro di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità (leggi qui), l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris nella discesa libera dello sci alpino (leggi qui). E tanti Azzurri che stanno dando il meglio e il cuore per portare avanti qualifiche e gare. In programma, oggi, le altre gare della seconda giornata (leggi qui). Brilla l’Italia del pattinaggio di figura e strappa il pass per la finale del Team Event. Nello snowboard, dopo una gara super, Ian Matteoli piazza la quarta posizione a un soffio dal podio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Milano Cortina2026 Milano Cortina 2026, Conti-Macii illuminano il Forum: Italia terza nel team eventi di pattinaggio artistico Gli atleti italiani di pattinaggio artistico tornano a sorprendere. Milano Cortina 2026, Conti-Macii illuminano il Forum: Italia terza nel team event di pattinaggio artistico Gli atleti italiani di pattinaggio artistico hanno conquistato un terzo posto nel team event a Milano, davanti al pubblico del palazzetto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Road To Milano Cortina 2026 - Sara Conti e Niccolò Macii - pattinaggio di figura Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Le ultime cose da sapere prima della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026; Figura, Milano Cortina 2026: l’Italia consolida il 3° posto nel Team Event. Domenica le medaglie; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio. Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: in corso la discesa libera femminileLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: in corso la discesa libera femminile ... tg24.sky.it Olimpiadi programma domenica 8 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina 2026Caccia ad altre imprese dopo l'argento e il bronzo conquistati nello sci da Franzoni e Paris e l'oro vinto dall'azzurra Lollobrigida nel pattinaggio di velocità ... corrieredellosport.it Era una stella attesa di Milano-Cortina. Tornata a correre a 40 anni a 5 dal ritiro ufficiale del 2019, con una protesi al ginocchio destro, solo per queste Olimpiadi. Aveva riportato la rottura del crociato sinistro a Crans-Montana, ma è voluta comunque esserci. L facebook Milano-Cortina, #Ghali: 'Pace e unità Ieri non l'ho sentita' x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.