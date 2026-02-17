Flora Tabanelli bronzo storico nel big air | lo sci freestyle italiano brilla a Milano-Cortina 2026

Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nel big air a Milano-Cortina 2026, portando una medaglia storica allo sci freestyle italiano. La sua performance, avvenuta durante le gare di Livigno, ha sorpreso gli appassionati e portato entusiasmo tra gli atleti. La medaglia arriva dopo anni di impegno e fatica, segnando un momento importante per lo sport azzurro.

Flora Tabanelli Bronzo nel Big Air: Una Svolta per lo Sci Acrobatico Italiano a Milano-Cortina 2026. Livigno, 16 febbraio 2026 – Un'esplosione di gioia e orgoglio ha illuminato oggi le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con la conquista della medaglia di bronzo da parte di Flora Tabanelli nel big air di sci freestyle. Il podio, il primo nella storia per l'Italia in questa disciplina, porta il medagliere azzurro a quota 23 e segna una svolta per lo sci acrobatico nazionale. La giovane atleta ha superato un recente infortunio per regalare all'Italia un momento indimenticabile. Tre manche di altissimo livello scandiscono la sua gara, con una terza run eccezionale da 94.50 punti, la migliore dell'intera finale. La diciottenne emiliana gareggiava con una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.