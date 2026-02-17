Flora Tabanelli | ‘Brignone fonte di ispirazione’ bronzo storico nel Big Air di freestyle a Milano Cortina

Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nel Big Air di freestyle a Milano Cortina, nonostante un infortunio al ginocchio che aveva rischiato di fermarla. La gara si è svolta sotto gli occhi di molti tifosi, che hanno visto una performance di grande coraggio e determinazione. Tabanelli ha dichiarato di sentirsi ispirata dalla forza e dalla grinta di Federica Brignone, che le ha dato motivazione per affrontare la prova. La medaglia rappresenta un risultato storico per l’atleta, che ha dimostrato di non arrendersi di fronte alle difficoltà.

Bronzo storico nonostante il ginocchio infortunato. «È stata una serata fantastica, sono contenta per come è andata. Devo ancora realizzarlo, ma essere qua e avere il supporto di tutta la famiglia è unico». Così Flora Tabanelli, 18 anni, intercettata in zona mista al Livigno Snow Park, commenta il bronzo conquistato nel Big Air di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giovanissima azzurra ha aggiunto: «Sono scesa in pista pensando che fosse una gara come le altre. Dedico questo risultato a tutte le persone che mi hanno dato supporto. Nascere sulla neve mi ha forgiato, mi ha fatto crescere pensando allo sport come la cosa più positiva di tutti». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Flora Tabanelli: ‘Brignone fonte di ispirazione’, bronzo storico nel Big Air di freestyle a Milano Cortina Flora Tabanelli, bronzo storico nel big air: lo sci freestyle italiano brilla a Milano-Cortina 2026. Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nel big air a Milano-Cortina 2026, portando una medaglia storica allo sci freestyle italiano. Milano Cortina, bronzo di Flora Tabanelli nel freestyle big air Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nel freestyle big air a Livigno, portando l’Italia a raggiungere la 23esima medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Flora Tabanelli: Ho provato a non pensare ai dolori al ginocchio, fondamentale averci sempre credutoLa notte di Livigno entra nella storia dello sport italiano grazie a Flora Tabanelli, capace di conquistare la prima, storica medaglia olimpica del ... oasport.it Flora Tabanelli è nella storia: dal crociato rotto al primo bronzo nel free-style!L'atleta azzurra a Livigno si è piazzata al terzo posto, dietro la canadese Oldham e la cinese Gu. Tutti i dettagli Flora Tabanelli è nella storia: medaglia di bronzo nel big air freeski! L'atleta azz ... corrieredellosport.it Una commovente Flora TABANELLI, più forte del dolore al ginocchio destro e senza paura di condizioni meteo al limite della praticabilità, è diventata la prima atleta azzurra a salire sul podio in una competizione olimpica di freestyle. La diciottenne emiliana si - facebook.com facebook ASSURDOOOOOOO Gareggiava con una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro… Ha conquistato la sua prima medaglia olimpica… La prima di sempre anche per il freestyle italiano… Giù il cappello per FLORA TABANELLI #Itali x.com