Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan nato nel 1999, ha visitato alcuni giovani sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana, portando loro conforto in ospedale.

Nella notte di Capodanno, a Crans-Montana, in Svizzera, è avvenuta una tragedia: all'interno del locale 'Le Constellation', infatti, è scoppiato un incendio che ha provocato 41 morti e diverse decine di feriti. Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', sul suo account personale del popolare social network 'Instagram' ha reso noto come ieri Alexis Saelemaekers, centrocampista belga del Milan, sia andato in ospedale per trovare Kean, uno dei ragazzi sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana. "Ieri Kean, il diciassettenne sopravvissuto di Crans, non è stato bene, una delle tante giornate nere, mi ha raccontato il padre - ha spiegato Zazzaroni -. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Zazzaroni rivela il bel gesto di Saelemaekers: “È andato a trovare i sopravvissuti di Crans-Montana”

Milan, Saelemaekers cuore d’oro: il gesto emozionante per Kean, sopravvissuto del dramma di Crans-MontanaSaelemaekers, centrocampista del Milan, ha deciso di aiutare Kean, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana, dopo aver visto il suo bisogno di supporto.

Il gran bel gesto di Aurora per Crans-Montana: rinuncia ai capelli per donarli agli ustionati di Crans MontanaAurora, una ragazza di San Nicandro Garganico, ha deciso di donare i capelli ai giovani ustionati di Crans-Montana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.