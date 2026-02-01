Il gran bel gesto di Aurora per Crans-Montana | rinuncia ai capelli per donarli agli ustionati di Crans Montana

Aurora, una ragazza di San Nicandro Garganico, ha deciso di donare i capelli ai giovani ustionati di Crans-Montana. La sua scelta nasce dalla volontà di aiutare chi ha subito gravi ustioni nel rogo avvenuto all’interno del locale ‘Le Constellation’ a Capodanno. Aurora ha tagliato le sue trecce e le ha spedite in Svizzera, portando un messaggio di solidarietà e speranza ai ragazzi che stanno affrontando momenti difficili. La sua azione ha fatto il giro della piccola comunità, che ora la ammira ancora di

San Nicandro Garganico rende omaggio alla giovanissima Aurora, protagonista di un gran bel gesto: aver deciso di donare le proprie trecce ai ragazzi di Crans-Montana in Svizzera, rimasti gravemente ustionati nel terribile rogo di Capodanno all'interno del locale 'Le Constellation':

