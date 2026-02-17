Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha deciso di aiutare Kean, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana, dopo aver visto il suo bisogno di supporto. Durante un allenamento, il giocatore ha regalato a Kean una maglietta firmata e ha passato alcuni minuti a parlare con lui, portando un sorriso sul volto del giovane. Questo gesto ha colpito tutti i presenti, dimostrando come alcuni atleti trovino il modo di fare la differenza anche al di fuori del campo.

Juventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano. Ultimissime Calciomercato Roma: già deciso il futuro di Malen. Impatto devastante dell’olandese, cosa succederà a fine stagione! Retroscena Conferenza stampa Allegri: «Polemiche degli ultimi giorni? Queste cose nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Sugli arbitri.» Zappi, slitta l’Appello sui 13 mesi di inibizione: udienza rinviata al 19 febbraio! I dettagli Flaminio Lazio, Lotito non ha dubbi: «Vogliamo rivoluzionare lo stadio Flaminio per la Lazio ma anche per la città di Roma» Pisa, dopo l’ennesima ‘vittoria morale’ contro la Fiorentina servono i tre punti: possibile un cambio tattico per Hiljemark? Benatia Marsiglia, clamoroso dietrofront! Resta su richiesta della proprietà. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, Saelemaekers cuore d’oro: il gesto emozionante per Kean, sopravvissuto del dramma di Crans-Montana

La strage di Crans Montana ha coinvolto anche studenti italiani del liceo Virgilio di Milano.

A Crans-Montana, la vicenda dell'incendio di Capodanno ha coinvolto quattro italiani: Sofia, Francesca, Leonardo e Kean.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.