Milan Saelemaekers cuore d’oro | il gesto emozionante per Kean sopravvissuto del dramma di Crans-Montana
Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha deciso di aiutare Kean, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana, dopo aver visto il suo bisogno di supporto. Durante un allenamento, il giocatore ha regalato a Kean una maglietta firmata e ha passato alcuni minuti a parlare con lui, portando un sorriso sul volto del giovane. Questo gesto ha colpito tutti i presenti, dimostrando come alcuni atleti trovino il modo di fare la differenza anche al di fuori del campo.
Juventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano. Ultimissime Calciomercato Roma: già deciso il futuro di Malen. Impatto devastante dell’olandese, cosa succederà a fine stagione! Retroscena Conferenza stampa Allegri: «Polemiche degli ultimi giorni? Queste cose nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Sugli arbitri.» Zappi, slitta l’Appello sui 13 mesi di inibizione: udienza rinviata al 19 febbraio! I dettagli Flaminio Lazio, Lotito non ha dubbi: «Vogliamo rivoluzionare lo stadio Flaminio per la Lazio ma anche per la città di Roma» Pisa, dopo l’ennesima ‘vittoria morale’ contro la Fiorentina servono i tre punti: possibile un cambio tattico per Hiljemark? Benatia Marsiglia, clamoroso dietrofront! Resta su richiesta della proprietà. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Strage di Crans Montana, il dramma della classe del liceo italiano: Sofia, Francesca, Leonardo e Kean tutti alla tragica festa
La strage di Crans Montana ha coinvolto anche studenti italiani del liceo Virgilio di Milano.
Crans Montana, il dramma della classe italiana: Sofia, Francesca, Leonardo e Kean coinvolti nell’incendio di Capodanno
A Crans-Montana, la vicenda dell'incendio di Capodanno ha coinvolto quattro italiani: Sofia, Francesca, Leonardo e Kean.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Milan recupera la gara con il Como, Allegri: Saelemaekers è recuperato. Le polemiche? Pensiamo a noi stessi; Pisa – Milan 1-2. Il cuore non basta ai nerazzurri. Modric decide il match alla Cetilar Arena; Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre; Milan tra priorità e uno snodo cruciale: Allegri si prepara a quattro finali per riaprire la corsa scudetto.
Milan: il gesto di Saelemaekers diventa virale e scalda il cuore di tutti!Come documentato da Ivan Zazzaroni, Alexis Saelemaekers è stato protagonista di un bellissimo gesto fuori dal campo. spaziomilan.it
Milan, Saelemaekers in gruppo! La sua gestione tra Como e 26^ giornataUn aggiornamento a dir poco positivo: a questo punto, a meno di clamorosi intoppi dell’ultim’ora, Saelemaekers sarà convocato per Milan-Como, recupero della 24^ giornata. Sarà tuttavia da capire la ... fantamaster.it
Nuovi sviluppi sul caso Garlasco e interrogativi ancora aperti sulla tragedia di Crans Montana. Con l’analisi di Michele Santoro e il confronto tra ospiti in studio, la puntata entra nel cuore delle inchieste. Guarda ora “Lo Stato delle Cose” su RaiPlay. facebook
Crans-Montana, il Pm di Roma disporrà una maxi consulenza medico legale x.com