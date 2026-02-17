Milan vietato distrarsi | l’insidia Como e il patto per il futuro di Modri?

Il Milan si prepara a affrontare il Como domani sera a San Siro, perché una vittoria è fondamentale per mantenere viva la speranza di qualificarsi in Champions League. La squadra ha mostrato segnali di stanchezza nelle ultime partite e ha bisogno di ritrovare fiducia, mentre i lombardi cercano punti salvezza in un momento difficile. La partita si gioca in un momento di grande pressione e potrebbe influenzare il futuro della stagione di Pioli.

Il Milan si trova davanti a un bivio stagionale che non ammette errori. La sfida di domani sera a San Siro contro il Como non è solo un recupero di calendario, ma un autentico spartiacque per le ambizioni rossonere. Da una parte la possibilità di continuare a tallonare l' Inter capolista, mantenendo viva una fiammella scudetto che pareva spenta; dall'altra, il rischio di scivolare in un anonimo controllo del quarto posto. Massimiliano Allegri ha alzato i toni a Milanello: gli "spifferi" che arrivano dal lario raccontano di un Cesc Fàbregas pronto a vendicare il pesante KO interno di un mese fa con una trappola tattica studiata nei minimi dettagli.