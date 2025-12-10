Scaroni sul nuovo stadio del Milan | Sarà un impianto verticale e moderno pronto nel 2030
Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha condiviso aggiornamenti sul nuovo stadio rossonero durante un'intervista a 'Class CNBC'. Ha illustrato le caratteristiche dell'impianto, la sua progettazione moderna e le tempistiche di realizzazione, prevedendo l'inaugurazione nel 2030. Sono stati inoltre discussi i potenziali ricavi e l'impatto economico dell'opera.
Nell'intervista rilasciata a 'Class CNBC', il presidente del Milan Paolo Scaroni è tornato a parlare del nuovo stadio rossonero, svelando dettagli sulla struttura, le tempistiche e i ricavi stimati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
#Scaroni a Class CNBC: “Il nuovo stadio di #SanSiro sara l’inizio di una serie di nuovi stadi in #Italia, di cui abbiamo bisogno per riqualificare la #SerieA”. @MChannel1899 Vai su X
Novità in arrivo per il nuovo San Siro? ? Le parole dell'assessore Riva per lo stadio di Inter e Milan ? - facebook.com Vai su Facebook
Le tempistiche per il nuovo stadio, Scaroni: "I lavori termineranno nel 2030" - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Class CNBC nella quale ha parlato di vari temi. Riporta milannews.it
