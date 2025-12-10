Scaroni sul nuovo stadio del Milan | Sarà un impianto verticale e moderno pronto nel 2030

Pianetamilan.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha condiviso aggiornamenti sul nuovo stadio rossonero durante un'intervista a 'Class CNBC'. Ha illustrato le caratteristiche dell'impianto, la sua progettazione moderna e le tempistiche di realizzazione, prevedendo l'inaugurazione nel 2030. Sono stati inoltre discussi i potenziali ricavi e l'impatto economico dell'opera.

Nell'intervista rilasciata a 'Class CNBC', il presidente del Milan Paolo Scaroni è tornato a parlare del nuovo stadio rossonero, svelando dettagli sulla struttura, le tempistiche e i ricavi stimati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

