A Crans-Montana, la vicenda dell'incendio di Capodanno ha coinvolto quattro italiani: Sofia, Francesca, Leonardo e Kean. La tragedia ha suscitato attenzione e interrogativi sulla sicurezza e sulle cause dell'incidente. Questo evento evidenzia l'importanza di analizzare con attenzione le circostanze e le responsabilità, mantenendo uno sguardo sobrio e obiettivo su quanto accaduto.

La tragedia di Crans-Montana non è solo un bilancio di vittime e feriti, né una lunga lista di responsabilità ancora da chiarire. È anche la storia spezzata di una classe italiana, la terza D del liceo Virgilio di Milano, travolta da una notte che doveva essere una festa e che si è trasformata in uno degli incendi più gravi degli ultimi anni in Svizzera. Tra i ragazzi coinvolti ci sono Sofia Donadio, Francesca, Leonardo e Kean, tutti studenti della succursale di via Pisacane. Compagni di banco, amici di ogni giorno, partiti per una vacanza di Capodanno che inizialmente avrebbe dovuto coinvolgere sei persone e che, all’ultimo momento, si era ridotta a quattro. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

