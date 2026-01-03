Strage di Crans Montana il dramma della classe del liceo italiano | Sofia Francesca Leonardo e Kean tutti alla tragica festa

La strage di Crans Montana ha coinvolto anche studenti italiani del liceo Virgilio di Milano. La classe 3D vive giorni di sofferenza dopo l’incendio in Svizzera che ha ferito quattro studenti, tra cui Sofia, Francesca, Leonardo e Kean. Questo tragico evento ha colpito profondamente la comunità scolastica e solleva riflessioni sulla sicurezza e il sostegno alle giovani vittime.

Il dramma di Crans-Montana coinvolge anche la terza D del liceo Virgilio di Milano, che in questi giorni vive ore di angoscia per i quattro studenti rimasti feriti nell’incendio scoppiato in Svizzera. Tra di loro ci sono Sofia Donadio, Francesca, Leonardo e Kean, tutti compagni di classe nella succursale di via Pisacane. La tragedia ha colpito una vacanza che inizialmente doveva vedere sei ragazzi partire insieme, poi ridottasi a quattro. Sofia torna in Italia. Sofia Donadio è stata trasportata in elicottero dall’ospedale di Losanna all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stata presa in carico dal Centro Ustioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage di Crans Montana, il dramma della classe del liceo italiano: Sofia, Francesca, Leonardo e Kean tutti alla tragica festa Leggi anche: Crans Montana, il dramma della classe italiana: Sofia, Francesca, Leonardo e Kean coinvolti nell’incendio di Capodanno Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera: 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: "Ci sono connazionali che non hanno notizie di familiari" "Il rogo e il sangue: una carneficina" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera. Crans Montana, il dramma della classe italiana: Sofia, Francesca, Leonardo e Kean coinvolti nell’incendio di Capodanno - Il dramma della terza D del liceo Virgilio di Milano dopo la strage di Crans- urbanpost.it

Strage di Crans-Montana – La pm conferma: “Fuoco partito da alcune candele”. L’ambasciatore: “C’erano altre uscite ma ostruite dalle fiamme” - La procuratrice: 'Fuoco partito da candele scintillanti sullo champagne' che hanno innescato un flashover ... ilfattoquotidiano.it

"Mia figlia non c'è più". Strage di Capodanno a Crans-Montana: chi era Chiara Costanzo - Montana, Chiara Costanzo vittima della tragedia di Capodanno: la 16enne milanese dispersa nell’incendio al locale Le Constellation. notizie.it

Chiara e' la prima vittima italiana della strage di Crans Montana. Chiara solare allegra, aveva 16 anni, amava la danza, la sua famiglia con la sorellina, la natura e gli amici. Chiara è stata uccisa in un locale con i proprietari indagati ora per omicidio colposo. C - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

