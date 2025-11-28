Milan Pulisic assenza più lunga del previsto? Ecco quando potrebbe tornare in campo
Milan-Lazio, Pulisic non dovrebbe recuperare in vista di domani. Il giornalista Peppe Di Stefano aggiorna sull'infortunio del giocatore. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
