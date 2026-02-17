Jovan Kirovski, responsabile dello sviluppo sportivo del Milan Futuro, ha spiegato che i giovani calciatori devono affrontare partite difficili, come quelle in Serie C o Serie D contro giocatori più esperti. Kirovski sostiene che soltanto così possono crescere e migliorare le loro capacità, anche se spesso si trovano a giocare in ambienti poco agevoli. Ha aggiunto che questa esperienza è fondamentale per prepararli al salto nel calcio professionistico.

Durante l'ultima puntata del programma L'inferno del Lunedì, in onda sui canali di Milan TV, è stata trasmessa un'intervista a Jovan Kirovski, sport development director del progetto Milan Futuro dal 2024. Prima di intraprendere la carriera da dirigente, Kirovski è stato un calciatore a buoni livelli, giocando - tra le altre - al Borussia Dortmund e al Manchester United. Il direttore tecnico rossonero ha collezionato anche 62 presenze con la nazionale statunitense, impreziosite da 9 gol. Vediamo, di seguito, le sue parole. "Ho lavorato e giocato in tanti paesi: Germania, Inghilterra e anche Stati Uniti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Kirovski: “I giovani devono giocare in situazioni scomode, in Serie C o in Serie D contro gli adulti”

