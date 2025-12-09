Zola | In Italia i giovani devono crescere in Serie C come me Mi piace Maresca al Chelsea ha dato identità
Il Times intervista Gianfranco Zola e lo definisce “genio geniale”. Parla del golf, sua nuova passione ( “è stata una benedizione, perché quando ho smesso di giocare a calcio, avevo bisogno di qualcos’altro. È stato Gianluca Vialli a invitarmi a giocare per la prima volta” ). Ma soprattutto parla del decollo di Maresca al Chelsea e del precipizio del calcio italiano. “Sono rimasto davvero colpito da Maresca, e non solo perché ha già vinto titoli. Quell’elemento è davvero importante, ma ciò che apprezzo di più è il senso di identità della squadra. Pur essendo giovane, pur avendo una rosa così numerosa con così tanti ottimi giocatori da cui cercare di ottenere il meglio, ha già dato un’identità davvero chiara, ricca e distintiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Sensini: "Eriksson unico, Zola faceva cantare il pallone. E Voeller nella finale di Italia '90 si è buttato"
Zola e Calderara, febbre d’azzardo. Sono fra i primi 10 Comuni in Italia
Spal in Coppa italia. Agli ottavi di finale con lo Zola Predosa di Fabio Perinelli. Mesola eliminato
Zola: «In Italia i giovani devono crescere in Serie C come me. Mi piace Maresca, al Chelsea ha dato identità» Al Times: "Maresca è un allenatore serio, ha imparato dai migliori, può vincere la Premier" https://www.ilnapolista.it/2025/12/zola-in-italia-i-giovani-de - facebook.com Vai su Facebook
video report - in Ambasciata dato riconoscimento per Zola come Ambasciatore italiano nel mondo dello sport ( nominato dal ministro Antonio Tajani ) - poi Milano cortina - lo sport come unione e incremento del turismo in Italia. @ItalyinUK @InigoLND @Ital Vai su X
Gianfranco Zola: "In Italia manca coraggio, i giovani devono giocare" - Gianfranco Zola, vice presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di Sky. tuttomercatoweb.com scrive
