Zola | In Italia i giovani devono crescere in Serie C come me Mi piace Maresca al Chelsea ha dato identità

Ilnapolista.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Times intervista Gianfranco Zola e lo definisce “genio geniale”. Parla del golf, sua nuova passione ( “è stata una benedizione, perché quando ho smesso di giocare a calcio, avevo bisogno di qualcos’altro. È stato Gianluca Vialli a invitarmi a giocare per la prima volta” ). Ma soprattutto parla del decollo di Maresca al Chelsea e del precipizio del calcio italiano. “Sono rimasto davvero colpito da Maresca, e non solo perché ha già vinto titoli. Quell’elemento è davvero importante, ma ciò che apprezzo di più è il senso di identità della squadra. Pur essendo giovane, pur avendo una rosa così numerosa con così tanti ottimi giocatori da cui cercare di ottenere il meglio, ha già dato un’identità davvero chiara, ricca e distintiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

