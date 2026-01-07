Mario Balotelli torna a giocare ufficialmente in una massima serie | svanisce il sogno della Serie A

Mario Balotelli torna in campo, questa volta con l'Al-Ittifaq FC di Dubai, firmando un contratto di due anni e mezzo. La sua presenza segna un nuovo capitolo nella sua carriera, lontano dalla Serie A, dove aveva già lasciato un segno importante. La scelta di Balotelli di giocare negli Emirati Arabi rappresenta un’opzione diversa rispetto al passato, offrendo nuove opportunità e sfide professionali.

