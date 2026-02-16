Jovan Kirovski, direttore tecnico del Milan Futuro, ha spiegato che il club lavora per far migliorare i giovani talenti, puntando su un esempio come Bartesaghi. Durante la trasmissione 'L'Inferno' del lunedì, ha parlato anche delle recenti cessioni e del rapporto con il portiere Vergine. In particolare, ha sottolineato come ogni scelta sia mirata a rafforzare il percorso di crescita dei ragazzi.

Durante la nuova puntata dell'Inferno del Lunedì, programma di Milan TV, è stata mandata in onda l'intervista fatta a Jovan Kirovski, direttore tecnico del progetto legato al Milan Futuro. Kirovski, al suo secondo anno al Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in italiano (per la prima volta) sull'intero progetto giovani, ma non solo. Kirovski ha voluto parlare anche di alcune cessioni come, ad esempio, quella di Ibrahimovic Jr, e sul rapporto con Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole: Sull'obiettivo ultimo del progetto: "Ho lavorato e giocato in tanti altri paesi: Germania, Inghilterra, anche gli Stati Uniti.

© Pianetamilan.it - Milan, Kirovski: “Siamo qua per far crescere i nostri giocatori. Bartesaghi? Il nostro esempio”

Bartesaghi ha deciso di rilanciare il progetto Milan Futuro dopo la retrocessione dello scorso anno, cercando di valorizzare i giovani talenti rossoneri.

