Milan Futuro Kirovski | Max Ibrahimovic Dutu e Diego Sia meritavano un livello più alto

Jovan Kirovski, responsabile dello sviluppo sportivo del Milan, ha spiegato a Milan TV perché alcuni giovani come Max Ibrahimovic, Dutu e Diego Sia sono stati lasciati partire in estate. Kirovski ha detto che questi talenti avrebbero potuto giocare in categorie più competitive, ma alla fine non sono riusciti a dimostrare il loro valore a livello superiore. Tra le motivazioni, ha sottolineato che il club voleva assicurarsi di investire su chi aveva più chance di crescere subito.

C'è una figura, a molti sconosciuta, che muove i fili dietro al progetto di Milan Futuro. Nell'ultima puntata di L'inferno del Lunedì, format di Milan TV, è stata trasmessa l'intervista a Jovan Kirovski, sport development director rossonero dal 2024. Dopo undici anni da direttore tecnico dei LA Galaxy, dal 2013 al 2024, oggi Kirovski mette competenze e visione al servizio del Milan. Di seguito, le sue dichiarazioni sui giovani rossoneri che sono stati ceduti all'estero. "Maxi Ibrahimovic ha giocato molto bene al Milan, abbiamo avuto un'opportunità per un salto di qualità e l'abbiamo colta, in inverno lo abbiamo ceduto all'Ajax.