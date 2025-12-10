Milan Kirovski | Crediamo che il talento sia il nostro futuro e voi lo siete

Durante l’evento a San Siro del Settore Giovanile, Jovan Kirovski ha sottolineato l’importanza del talento per il futuro del Milan, affermando che i giovani rappresentano il cuore della crescita del club. Dopo le dichiarazioni di Furlani e Vergine, il responsabile del Milan Futuro ha evidenziato l’impegno del club nel valorizzare le nuove leve.

Milan, riflettori puntati su Marcelli: pallino di Kirovski, il retroscena sui 4 milioni e cosa filtra per il futuro - Il Milan Futuro è un progetto neonato che ha delle basi fondate su principi chiari: puntare sui giovani, valorizzare il talento e individuare anche dei possibili prospetti interessanti nel mercato ... Scrive calciomercato.com