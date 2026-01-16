Ibrahimovic si racconta | Futuro da allenatore? No Se sei stato un giocatore di alto livello non è la stessa cosa

Zlatan Ibrahimovic ha recentemente condiviso la sua opinione sul percorso da allenatore, affermando che, per lui, non rappresenta una strada naturale dopo aver giocato a livelli elevati. In un’intervista, lo storico attaccante ha spiegato che l’esperienza da calciatore di alto livello non si traduce automaticamente in competenze da allenatore. Un punto di vista che offre uno spunto di riflessione sulla differenza tra essere un grande giocatore e un buon allenatore.

Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé anche lontano dal campo. In un'intervista concessa a (Ne)uspjeh prvaka, il consulente strategico di RedBird ha voluto chiarire la natura del suo ruolo e la filosofia che sta cercando di trasmettere nel nuovo progetto rossonero. Con la consueta schiettezza, lo svedese ha sottolineato come la sua posizione sia direttamente collegata alla proprietà di Gerry Cardinale, più che all'organigramma tradizionale del club. Di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Su come si sente oggi: «Tutto quello che ho vissuto da giocatore mi ha formato anche come uomo. Tutto ciò che ho imparato, che avevo intorno a me, la mentalità, le persone che mi circondavano, mi hanno reso quello che sono oggi.

