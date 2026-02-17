Milan-Como recupero ventiquattresima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Milan e Como si svolge oggi a causa di un rinvio precedente. La partita, recuperata in extremis, si gioca per completare la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 20252026. La sfida si tiene allo stadio San Siro, dove i tifosi attendono di vedere le formazioni ufficiali e come le squadre si presenteranno in campo.

Gara valida per il recupero della ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri cercano la vittoria per tenere il passo dell’Inter capolista, mentre i lariani vogliono un risultare positivo per rimanere in corsa per la qualificazione alle coppe europee. Milan-Como si giocherà mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. MILAN-COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri si avvicinano a questo incontro in ottima forma, essendo imbattuti nelle ultime 23 partite di Serie A. La loro ultima uscita è stata una vittoria in trasferta contro il Pisa, che ha prolungato una striscia di 15 successi, 8 pareggi e una sola sconfitta, quest’ultima arrivata alla prima giornata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

