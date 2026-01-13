Como vs Milan recupero sedicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il recupero della sedicesima giornata di Serie A 2025/2026 tra Como e Milan si svolge in un momento importante per entrambe le squadre. La partita rappresenta un’occasione per i rossoneri di ritrovare continuità, mentre i lariani cercano conferme in un match fondamentale. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro, che si preannuncia equilibrato e interessante.

Gara valida per il recupero della sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri vogliono riprendere a correre dopo gli ultimi mezzi passi falsi, ma i lariani non intendono fermarsi. Como vs Milan si giocherà giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Senigallia. COMO VS MILAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani stanno vivendo un ottimo momento di forma. Dopo le due sconfitte contro Inter e Roma, la squadra di Fabregas di è rifatta battendo Lecce, Udinese e Pisa, prima di pareggiare con il Bologna nell’ultima di campionato. Ormai si sta parlando di una realtà consolidata che vuole confermarsi anche con una big contro il Milan. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

