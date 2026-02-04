Domani sera si gioca Genoa contro Napoli, una sfida importante per la classifica. Il Napoli vuole vincere ancora per rimanere in zona Champions, mentre il Genoa cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, si presenta aperta e combattuta.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I partenopei cercano la seconda vittoria consecutiva per restare in zona Champions, ma i liguri devono mantenere le distanze sulla zona retrocessione. Genoa vs Napoli si giocherà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Marassi. GENOA VS NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, arrivati dopo le due sconfitte contro Roma e Lazio. La squadra di De Rossi resta quattordicesima con 23 punti, e un margine di sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, ma non può ancora dormire sonni tranquilli, per cui, anche se il Napoli è un avversario scomodo da affrontare, bisognerà anche tentare un colpaccio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Genoa vs Napoli, ventiquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Genoa Napoli

La partita tra Hellas Verona e Pisa si avvicina e rappresenta una tappa decisiva per entrambe le squadre.

La sfida tra Genoa e Atalanta, valida per la sedicesima giornata della Serie A 20252026, si presenta come un match cruciale per entrambe le squadre.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

EMPOLI-REGGIANA 4-1 (dcr) | HIGHLIGHTS | TRENTADUESIMI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Genoa-Napoli, Prevendita al via; Serie A, Tris dell'Udinese a Verona: 3-1. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 01:01; Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Calendario Napoli Serie A Enilive 2025-2026, tutte le partite di campionato sono visibili su DAZN | DAZN News IT.

Genoa-Napoli, De Rossi sfida Conte. I pronostici di NetwinSecondo i tipster di Netwin per la partita del Ferraris non c’è da aspettarsi goleade, per cui si può andare sull’Under 2.5 quotato a 1.50. Riguardo l’esito partita, invece suggeriscono il pareggio ... pressgiochi.it

Serie A, Genoa-Napoli: data e orario. Dove vederla in streaming e diretta TVGli azzurri ritornano in campo nella temibile trasferta ligure. Tutte le info utili su dove seguire Genoa-Napoli in tv e streaming. areanapoli.it

Napoli, Rrahmani e Politano verso il ritorno contro il Genoa #SkySport #SkySerieA x.com

Napoli verso il Genoa, tre azzurri vicini al recupero. A "Marassi" dovrebbero tornare a disposizione di Conte Milinkovic-Savic, Rrahmani e Mazzocchi. Politano probabilmente pronto per la Roma - facebook.com facebook