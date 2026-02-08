Massimiliano Allegri sta decidendo chi sarà il prossimo a completare il centrocampo del Milan. La domanda è ancora senza risposta: tra Fofana, Loftus-Cheek e Ricci, chi affiancherà Modric e Rabiot? Il tecnico sta valutando attentamente, ma ancora nessuna scelta definitiva. La sfida tra i tre giocatori resta aperta, e tutto potrebbe dipendere dall’ultimo allenamento. Intanto i tifosi aspettano di scoprire chi sarà il titolare, mentre il tecnico fa le sue prove in vista delle prossime partite.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' presenta un articolo sul centrocampo del Milan e sulla titolarità vacante che si contendono da diverse settimane tre giocatori diversi. Come noto, il centrocampo collaudato del Milan vede due titolari fissi: Luka Modric come perno centrale e Adrien Rabiot come mezzala sinistra. Il ruolo alla destra del campione croato è senza un vero padrone. In stagione, in quella posizione si sono alternati Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek e Samuele Ricci. Guardando ai numeri, il titolare di quella zona sembra essere Fofana. Il francese ha giocato ben 16 volte dal primo minuto in campionato in quella posizione, ma nella ultime 8 di Serie A, sono solo 4 le titolarità del francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri cerca il terzo titolare a centrocampo: ballottaggio aperto alla destra di Modric

Approfondimenti su Milan Allegri

Luka Modric torna a disposizione del Milan e sarà titolare nella trasferta di Como, dopo aver riposato nell'ultima partita contro Firenze.

Analizziamo le probabili formazioni di Como-Milan, partita valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Allegri

Argomenti discussi: Le due anime del Milan: la solidità di Allegri e il gioco nel dna di Modric e Rabiot; Milan, Allegri provoca Conte e gli rinfaccia i trionfi alla Juve, poi la verità su Mateta; Caressa spiega il Milan di Allegri: Giocano due tipi di partite diverse, è evidente!; Milan, sbloccato l'ultimo affare: nuovo attaccante a disposizione di Allegri | Lo seguivano tantissime squadre.

Il Milan è a soli cinque punti dall’Inter e Allegri cerca di mantenere alta la tensioneIl Milan di Massimiliano Allegri si trova a un bivio cruciale: tra ambizioni di scudetto e prudenza strategica, il cammino rossonero continua con un occhio alla classifica e uno alla storia. Massimili ... notiziemilan.it

Milan, una poltrona per tre: i dubbi di Allegri su Fofana, Ricci e Loftus-Cheek. Ecco cosa filtraIl ruolo di mezzala destra dei rossoneri non ha un proprietario definito e questo induce l'allenatore livornese a risolvere i dubbi sulla scelta da effettuare ... tuttosport.com

Alexis Saelemaekers, giocatore del Milan, ha detto sostanzialmente la stessa cosa pochi giorni fa al Corriere dello Sport. Come mai non trovo un commento analogo sul giocatore rossonero allenato da Massimiliano Allegri x.com

Milan, l’obiettivo di Allegri: provare a rilanciare Leao e Pulisic facebook