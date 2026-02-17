Milan-Como Allegri | Polemiche? Pensiamo a noi VAR da migliorare sulle cose oggettive

Massimiliano Allegri ha commentato le proteste sul VAR dopo Inter-Juventus, spiegando che il Milan preferisce concentrarsi sulla propria partita. L’allenatore dei rossoneri ha anche sottolineato che il sistema può essere migliorato soprattutto nelle decisioni basate su elementi oggettivi. Durante la conferenza stampa prima della sfida con il Como, Allegri ha detto che le polemiche non aiutano e che è più importante lavorare sulla propria squadra. Ha aggiunto che ci sono ancora margini di miglioramento nel modo in cui il VAR viene applicato.

Domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' il Como di Cesc Fàbregas per il recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella consueta conferenza stampa di presentazione della partita, nella vigilia di Milanello, ad Allegri è stato chiesto un parere sul caso di sabato scorso, durante Inter-Juventus, con l'espulsione dello juventino Pierre Kalulu anziché dell'interista Alessandro Bastoni e sul VAR che non è potuto intervenire per cambiare il giudizio in campo dell'arbitro Federico La Penna. "Hanno già parlato in tanti.