Milan Allegri tra prudenza e ambizione | la Champions è la priorità lo scudetto una tentazione che stuzzica

Massimiliano Allegri ha deciso di concentrarsi sulla qualificazione alla Champions League, dopo aver ottenuto un punto prezioso contro il Napoli. La partita ha mostrato come il tecnico preferisca un approccio cauto, mentre i tifosi sognano ancora di conquistare lo scudetto, anche se la strada resta complicata.

L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, presenta un approfondimento sulla situazione di classifica del Milan. Massimiliano Allegri ha sempre rimandato ogni discorso di scudetto a marzo. Quel periodo è arrivato, la metà di febbraio è passata e la classifica comincia a delinearsi. Il Diavolo si trova nella terra di mezzo, tra il desiderio di puntare in alto e la realistica ambizione di difendere il secondo posto, confermando il piazzamento in Champions. La partita di domani contro il Como sarà determinante per mantenere il contatto con la vetta in vista del derby dell'8 marzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, cautela o ambizione? Il piano di Allegri per provare a vincere lo scudettoIl Milan si prepara a decidere come affrontare il resto della stagione.

Milan, Allegri: ”Obiettivo? Tornare a giocare la Champions. Inter e Napoli favorite per lo Scudetto”Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha commentato le aspettative per la stagione, sottolineando l'obiettivo di tornare in Champions League.

