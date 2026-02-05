Il Milan si prepara a decidere come affrontare il resto della stagione. Con 50 punti in classifica e il secondo posto, la squadra di Allegri si chiede se spingere di più per conquistare lo scudetto o mantenere la prudenza. L’allenatore, infatti, sta valutando attentamente se forzare la mano o puntare a un cammino più cauto, in attesa di scoprire quale strada porterà al traguardo più importante.

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' presenta una lunga analisi sul cammino del Milan in campionato. I rossoneri sono al secondo posto in classifica e con la vittoria di Bologna hanno raggiunto quota 50 punti. La squadra di Allegri si trova davanti a un bivio: provare a inseguire l'Inter nella lotta scudetto, oppure – come ripete il suo allenatore – continuare a guardarsi dalle inseguitrici. Secondo il giornalista Franco Ordine ci sono tre motivi per cui il Milan dovrebbe mantenere una certa cautela. Innanzitutto in questo momento sta mancando il contributo di Leao e Pulisic, la loro assenza prolungata ha ridotto il rendimento della squadra almeno del 30%. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, cautela o ambizione? Il piano di Allegri per provare a vincere lo scudetto

Approfondimenti su Milan Cautela

Dopo la recente giornata di grandi incontri, la classifica della Serie A presenta segnali di una possibile corsa decisiva per lo scudetto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Allianz in piedi per Allegri: ovazione da brividi!|Juve Milan

Ultime notizie su Milan Cautela

Ambizioni scudetto Milan, Ordine: O sfata questo tabù del girone d’andata oppure deve rassegnarsi alla particolare condizione di «grande con i grandi e minuscolo con le ...Nel suo editoriale odierno sul Corriere dello Sport, Franco Ordine si focalizza su due punti chiave per cui il realismo di Max Allegri nella corsa scudetto è ben giustificato. Il primo, ... milannews.it

Milan, Gabbia: L'ambizione è di fare una grande annata. La squadra è viva e lo dimostraMatteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero al termine della partita pareggiata per 1-1 sul campo dell'Atalanta: Abbiamo voglia di migliorare sempre. Oggi ... tuttomercatoweb.com

· | #42 - Un urlo di ottimismo, per fortuna si ricominicia. Con cautela, mascherine e distanza: la vita non si è fermata! Per me Difficoltà in Opportunità è... #casaParenti #andreeruthshammah #teatrofrancoparenti #teatromilano #Ilteatronon facebook

, La gestione di Rafael Leao è un tema in casa Milan: da Milanello vige massima cautela per evitare che il fastidio all’adduttore destro possa sfociare in pubalgia Per questo motivo, l’obiettivo è quello di far ritrovare l x.com