Milan Saelemaekers torna in gruppo | sarà a disposizione contro il Como

Arrivano buone notizie da Milanello, stamattina Alexis Saelemaekers è tornato ad allenarsi in gruppo. Il belga sembra essersi messo definitivamente alle spalle il problema muscolare all'adduttore sinistro rimediato contro il Lecce. L'esterno rossonero sarà a disposizione per la sfida di mercoledì sera contro il Como. Vedremo se Allegri lo schiererà dal primo minuto o se si affiderà di nuovo ad Athekame, reduce dall'assist per Loftus-Cheek contro il Pisa. LEGGI ANCHE: Ricci, uomo in più del Milan: prezioso per Allegri, si trova bene con Modric. E mercoledì . >>> Alexis Saelemaekers è diventato uno degli imprescindibili di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

