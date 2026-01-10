Meloni rilancia l’azione del governo e attacca le toghe | Vanificano il lavoro delle forze dell’ordine

Il governo di Giorgia Meloni si concentra su temi chiave come sicurezza, giustizia e riforme istituzionali, affrontando anche il rapporto con le istituzioni e gli alleati. In un contesto di discussioni sul ruolo delle toghe e sulle prospettive future, l'esecutivo mira a rilanciare l’azione politica e a prepararsi ai prossimi appuntamenti referendari, mantenendo un dialogo costruttivo con il Quirinale e le forze politiche.

