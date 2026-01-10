Meloni rilancia l’azione del governo e attacca le toghe | Vanificano il lavoro delle forze dell’ordine
Il governo di Giorgia Meloni si concentra su temi chiave come sicurezza, giustizia e riforme istituzionali, affrontando anche il rapporto con le istituzioni e gli alleati. In un contesto di discussioni sul ruolo delle toghe e sulle prospettive future, l'esecutivo mira a rilanciare l’azione politica e a prepararsi ai prossimi appuntamenti referendari, mantenendo un dialogo costruttivo con il Quirinale e le forze politiche.
(Adnkronos) – Sicurezza e giustizia, con lo sguardo rivolto al prossimo referendum. Ma anche legge elettorale, rapporti con gli alleati di governo e con il Colle ("non sempre d'accordo con Mattarella, ma difende gli interessi dell'Italia"), fino alle ipotesi sul futuro politico personale. La conferenza stampa di inizio anno ha offerto a Giorgia Meloni l'occasione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Meloni in conferenza stampa: "Spesso le toghe vanificano il lavoro delle forze dell'ordine e dell'Aula"
