Michelle Hunziker in bikini | alle Maldive anticipa l'estate col due pezzi bianco e incrociato

Michelle Hunziker ha scelto le Maldive per scappare dal freddo e vivere qualche giorno di sole e mare. La showgirl ha pubblicato una foto mentre indossa un bikini bianco e incrociato, mentre si rilassa sulla spiaggia con il mare cristallino sullo sfondo. La sua immagine ha già fatto il giro dei social, suscitando commenti entusiasti tra i fan.

Michelle Hunziker è volata alle Maldive per una vacanza invernale "al caldo". Quale migliore occasione di questa per dare una piccola anticipazione dell'estate?.🔗 Leggi su Fanpage.it Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker chiudono l’anno in bikini sulle spiagge del Messico Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker trascorrono gli ultimi giorni dell’anno in Messico, condividendo momenti di relax in spiaggia con la famiglia. Michelle Hunziker alle Maldive: la vacanza esotica invernale nel resort da oltre 7mila euro a notte Michelle Hunziker ha scelto di trascorrere l’inverno alle Maldive per sfuggire alla pioggia e al freddo in Italia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Michelle Hunziker e lo scatto mozzafiato dalle Maldive: la foto diventa virale; Michelle Hunziker alle Maldive: la vacanza esotica invernale nel resort da oltre 7mila euro a notte; Michelle Hunziker splendida alle Malvide, l’emozione della danza dei delfini: Che regalo; Michelle Hunziker e un fine febbraio scottante alle Maldive: lo scatto esotico che sfida il tempo. Michelle Hunziker in bikini: alle Maldive anticipa l’estate col due pezzi bianco e incrociatoMichelle Hunziker è volata alle Maldive per una vacanza invernale al caldo. Quale migliore occasione di questa per dare una piccola anticipazione dell’estate? Michelle Hunziker ha deciso di prenders ... fanpage.it Anche Michelle Hunziker vola alle Maldive a febbraio: sempre bellissima in bikini in spiaggia a 49 anni, fotoAnche Michelle Hunziker ha deciso di prendersi una pausa dall’inverno e volare al caldo. La conduttrice 49enne è così sbarcata ... gossip.it Michelle Hunziker ha deciso di “fuggire” dal piovoso e freddo inverno italiano. È volata alle Maldive per una vacanza con gli amici. Quanto costa, a notte, il resort di lusso: https://fanpa.ge/kARWL facebook