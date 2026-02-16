Michelle Hunziker alle Maldive | la vacanza esotica invernale nel resort da oltre 7mila euro a notte
Michelle Hunziker ha scelto di trascorrere l’inverno alle Maldive per sfuggire alla pioggia e al freddo in Italia. La showgirl ha prenotato un resort di lusso, dove una notte costa più di 7.000 euro, e si sta godendo un soggiorno tra spiagge bianche e acque cristalline insieme ad alcuni amici.
Michelle Hunziker ha deciso di "fuggire" dal piovoso e freddo inverno italiano. È volata alle Maldive per una vacanza con gli amici: ecco qual è il resort paradisiaco che ha scelto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Michelle Hunziker alle Maldive: fuga nel resort da 5mila euro a notte dopo l’addio a Nino Tronchetti Provera
Michelle Hunziker si è rifugiata alle Maldive dopo aver concluso la relazione con Nino Tronchetti Provera, scegliendo un resort da 5.
Hunziker da sogno alle Maldive: vacanza in un resort di lusso con le figlie e gli amici
Michelle Hunziker ha deciso di staccare dalla routine e si è trasferita alle Maldive, scegliendo un resort di alta gamma per una vacanza con le figlie e alcuni amici stretti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Anche Michelle Hunziker vola alle Maldive a febbraio: sempre bellissima in bikini in spiaggia a 49 anni, foto; michelle hunziker in vacanza alle Maldive: foto e aggiornamenti; Giorgia torna a parlare del bacio con Bonolis: Sono rimasta interdetta. Lo non è geloso; Ricovero cardiologico per Corona: valori preoccupanti e un messaggio che fa discutere.
Michelle Hunziker alle Maldive: fuga nel resort da 5mila euro a notte dopo l’addio a Nino Tronchetti ProveraMichelle Hunziker si rilassa alle Maldive insieme agli amici e alle figlie: la vacanza nel resort da 5mila euro a notte. dilei.it
Hunziker da sogno alle Maldive: vacanza in un resort di lusso con le figlie e gli amiciMichelle Hunziker è volata alle Maldive per una vacanza rilassante: alloggia in un hotel di lusso in compagnia delle figlie e di un gruppo di amici tra cui il rapper Jake la Furia ... gazzetta.it
«Zia Laura, senza di te non potrei farcela! » Inizia così una delle storie Instagram di Michelle Hunziker dalle Maldive, dove la conduttrice si è concessa una pausa dal freddo italiano. Michelle ha scelto di alternare momenti di relax a impegni lavorativi, portando - facebook.com facebook