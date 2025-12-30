Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker chiudono l'anno in bikini sulle spiagge del Messico

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker trascorrono gli ultimi giorni dell’anno in Messico, condividendo momenti di relax in spiaggia con la famiglia. Le due sono in vacanza per salutare l’anno appena trascorso e attendere insieme l’arrivo del nuovo, godendo del clima caldo e del paesaggio marino. È un’occasione per rilassarsi e dedicarsi a momenti di convivialità in un’atmosfera tranquilla e naturale.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker sono in Messico: assieme alla famiglia aspetteranno lì l'arrivo del nuovo anno, festeggiando al caldo in spiaggia.

Michelle Hunziker, la tremenda disavventura all’aeroporto con Aurora (1 / 2) - Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. donna.fidelityhouse.eu

Hunziker festeggia il Capodanno in Messico, quanto costa il resort - Capodanno esotico per Michelle Hunziker: la vacanza in famiglia a Playa del Carmen in Messico nel resort 5 stelle Corasol Costa Beach Residences costa 50. 105.net

“La condizione dei nonni-genitori un po’ mi pesa e, anche se mi affido tantissimo a loro, non sono presenti per me come vorrei”. Aurora Ramazzotti analizza il rapporto con i genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e del loro complesso ruolo di genitori di - facebook.com facebook

