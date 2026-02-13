Cpr in Emilia-Romagna de Pascale | Ho sentito Piantedosi No agli scontri lavoriamo alle soluzioni

«Fra ieri sera e questa mattina ho sentito telefonicamente sia il sindaco Lepore che il ministro Piantedosi. Due colloqui che hanno chiarito le reciproche posizioni e che spero aiutino a far ripartire il dialogo». Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che interviene dopo aver ricevuto nel tardo pomeriggio del 12 febbraio la risposta del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, alla sua lettera, inviata anche alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e agli altri presidenti di Regione, per chiedere all'Esecutivo l'avvio di un confronto sui temi della sicurezza e soluzioni concrete ed efficaci frutto di un patto istituzionale con il Governo, i Comuni e le amministrazioni territoriali.