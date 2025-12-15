sanremo 2026 michele bravi in gara con prima o poi

Michele Bravi torna sul palco di Sanremo, questa volta in gara con il brano

Michele Bravi sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026 con il brano dal titolo Prima o poi. Michele Bravi sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo, in programma, dal 24 al 28 febbraio 2026 con Prima o poi. A quattro anni dalla sua ultima partecipazione con Inverno dei fiori, il cantautore si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera. Per Bravi, originario di Città di Castello (PG), il 2026 segna un grande ritorno, dopo le esperienze del 2017 con Il diario degli errori (quarto posto) e del 2022 con Inverno dei fiori (decimo posto). Due brani che hanno messo in luce la sua sensibilità interpretativa e la capacità di affrontare temi profondi con autenticità e rigore artistico. Spettacolo.eu

