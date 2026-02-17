Mi possono multare per la targa sporca o illeggibile?

Una multa può arrivare se la targa della macchina è sporca o illeggibile, e questo succede perché le autorità devono poter leggere chiaramente i numeri e le lettere. Ad esempio, se la polizia si ferma e non riesce a vedere bene la targa a causa di sporco o fango, può decidere di contestare la violazione. La legge infatti richiede che i numeri e le lettere siano sempre ben visibili, anche in condizioni di pioggia o strada sporca.

Sì, la multa per targa illeggibile può scattare anche se la targa è solo sporca. La legge richiede che la targa sia chiaramente e integralmente leggibile: se non lo è, la violazione è integrata. Non c’è differenza tra fango, neve, scolorimento o una copertura parziale. Conta solo la possibilità di identificare subito il veicolo. Una targa non leggibile, anche solo in parte, può quindi giustificare la sanzione. Ma tra sporco occasionale, targa deteriorata e alterazione volontaria esistono differenze giuridiche rilevanti, che incidono sulla legittimità della multa, sulla possibilità di ricorso e, in alcuni casi, sull’obbligo di sostituzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mi possono multare per la targa sporca o illeggibile? Le telecamere per multare chi sporca sono spente: "Si riattivino urgentemente"Attualmente, solo una parte delle telecamere di videosorveglianza destinate a monitorare il corretto conferimento dei rifiuti è attiva, rendendo inefficace la lotta all’abbandono illegale di rifiuti in città. Cesenatico, Polizia Locale in campo di sera: controllate 40 persone. 'Pizzicato' un veicolo con targa illeggibileLa Polizia Locale di Cesenatico ha messo in campo un servizio di sera per controllare il territorio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pasticcio autovelox, registrati solo 3.800 su 11 mila: la mappa. Multe, chi può fare ricorso e come; A Caivano contro il degrado arrivano le multe morali (e possono darle anche i bambini); Autovelox, censimento Mit: solo 1000 omologati su 11.000. La mappa; Multa per finestrino auto abbassato, cosa prevede il Codice della Strada. Mi possono multare per la targa sporca o illeggibile?La targa illeggibile comporta una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro, senza perdita di punti patente. Il ricorso dipende dalla prova della leggibilità ... quifinanza.it L’UE pronta a multare TikTok: “design che crea dipendenza” La Commissione Europea ha appena messo TikTok nel mirino: secondo le conclusioni preliminari del 6 febbraio, l’app avrebbe un design “addictive” che può violare il DSA (Digital Services Act, l facebook L’UE pronta a multare TikTok: “design che crea dipendenza” La Commissione Europea ha appena messo TikTok nel mirino: secondo le conclusioni preliminari del 6 febbraio, l’app avrebbe un design “addictive” che può violare il DSA (Digital Services Act, l x.com