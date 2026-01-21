Le telecamere per multare chi sporca sono spente | Si riattivino urgentemente

Attualmente, solo una parte delle telecamere di videosorveglianza destinate a monitorare il corretto conferimento dei rifiuti è attiva, rendendo inefficace la lotta all’abbandono illegale di rifiuti in città. Delle circa 80 telecamere previste, soltanto una trentina risultano funzionanti. È urgente riattivare le telecamere spente per rafforzare i controlli e promuovere una gestione più efficace dei rifiuti urbani.

Intoppo nella lotta a suon di multe contro chi non getta correttamente i rifiuti in città. “A fronte delle circa 80 telecamere di videosorveglianza che si riteneva fossero operative sul territorio cittadino, allo stato attuale ne risultano funzionanti appena una trentina”. A sollevare il nodo è.🔗 Leggi su Palermotoday.it Nuova Ztl, scatta l'ora X: le telecamere iniziano a multare. Da quando sono attive, sanzioni da 83 euroDa oggi, la nuova Zona a Traffico Limitato nel centro città è ufficialmente operativa e le telecamere iniziano a rilevare le infrazioni. Leggi anche: Le domande, l'infusione letale e la valvola: così si sono spente le gemelle Kessler Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Oltre 100mila multe in un anno a Torino per le telecamere delle corsie riservate a bus e taxi; Cosenza: quell'incrocio è pericoloso, nuovo sollecito al Comune telecamere per multare i trasgressori; Attenzione nuova telecamera tagliola in Viale Teodorico. In silenzio il Comune prova a far cassa con gli automobilisti; Abbandoni di rifiuti, le telecamere gestite da Geotech. Abbandoni di rifiuti, le telecamere gestite da GeotechPer la sicurezza e la prevenzione dei reati ambientali, il Comune di Bondeno, nei giorni scorsi, ha sancito l’affidamento della gestione delle telecamere da utilizzare in chiave di deterrenza all’azie ... msn.com Messina, nuove telecamere ai semafori per multare chi passa con il rossoPresentata al comune la campagna di prevenzione e sicurezza stradale. Con i soldi delle multe acquistati e noleggiati, fra l'altro, anche i temuti photored che, agli incroci catturano le targhe di chi ... rtp.gazzettadelsud.it Per non farsi multare sui rifiuti lasciano le auto fuori visioni delle telecamere, o si mettono il passamontagna https://share.google/320S4HB2IGcAsnCKH - facebook.com facebook

