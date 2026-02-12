Cesenatico Polizia Locale in campo di sera | controllate 40 persone ' Pizzicato' un veicolo con targa illeggibile
La Polizia Locale di Cesenatico ha messo in campo un servizio di sera per controllare il territorio. Tre pattuglie hanno controllato 40 persone e fermato un veicolo con targa illeggibile. L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle zone più frequentate.
"I servizi serali straordinari sono stati predisposti per intensificare la presenza sul territorio in questi mesi di ‘bassa stagione’ e la presenza della nostra Polizia Locale è sempre un segnale importante" Nei giorni scorsi è stato predisposto un servizio serale straordinario di controllo del territorio con tre equipaggi del Comando di Polizia Locale di Cesenatico che hanno monitorato alcune aree del territorio. Sono state 40 le persone controllate nelle adiacenze della stazione ferroviaria anche con l'ausilio del metaldetector per verificare l'eventuale porto di armi da taglio e da punta e non sono emerse irregolarità.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
