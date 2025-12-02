Alessandro Bandini | L' amore è amore in tutte le sue forme | l' ho scoperto a 22 anni quando mi sono innamorato di un ragazzo e mio padre mi ha incoraggiato a non reprimere i miei sentimenti
Dal 2 al 7 dicembre è al Teatro Studio Melato di Milano con lo spettacolo Per sempre dedicato alla corrispondenza epistolare tra Giovanni Testori e Alain Toubas. Qui parla per la prima volta della sua infanzia, della sessualità e dell'amore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
