Mezzi segnali e fantasia | i bimbi della Santa Maria Lauretana celebrano il Carnevale con il tema della strada

I bambini della scuola Santa Maria Lauretana hanno festeggiato il Carnevale con un tema legato alla strada, ispirati dal fatto che molti di loro vivono vicino alle vie cittadine. Durante la festa, hanno indossato costumi di segnali stradali, mezzi di trasporto e lavoratori, creando un’atmosfera vivace e colorata. Per rendere la celebrazione ancora più concreta, alcuni hanno portato piccoli veicoli giocattolo e cartelli fatti a mano.

Il momento più suggestivo è stato senza dubbio la sfilata dei bambini della sezione dei 5 anni, che hanno animato il quartiere vestiti da automobili, autobus, camion dei pompieri e moto Un'idea originale che ha unito creatività e riflessione, regalando ai piccoli alunni un'esperienza coinvolgente e al tempo stesso educativa. Il momento più suggestivo è stato senza dubbio la sfilata dei bambini della sezione dei 5 anni, che hanno animato il quartiere vestiti da automobili, autobus, camion dei pompieri e moto. Un piccolo corteo festoso che, tra colori e sorrisi, ha portato allegria tra le vie circostanti, conquistando i passanti con entusiasmo e spontaneità.