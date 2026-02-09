Casina di Raffaello in Villa Borghese il 17 febbraio si festeggia il Carnevale con un Martedì Grasso all’insegna della fantasia e dell’allegria

Casina di Raffaello in Villa Borghese si prepara a vivere un Martedì Grasso all’insegna del divertimento. Il 17 febbraio, bambini e famiglie sono invitati a partecipare a laboratori creativi e letture animate, pensati per far sognare e far giocare i più piccoli. La giornata sarà all’insegna della fantasia, con i bimbi che potranno trasformarsi in animali bizzarri e creature fantastiche, immergendosi in un mondo colorato e pieno di allegria.

