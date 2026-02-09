Casina di Raffaello in Villa Borghese il 17 febbraio si festeggia il Carnevale con un Martedì Grasso all’insegna della fantasia e dell’allegria
Casina di Raffaello in Villa Borghese si prepara a vivere un Martedì Grasso all’insegna del divertimento. Il 17 febbraio, bambini e famiglie sono invitati a partecipare a laboratori creativi e letture animate, pensati per far sognare e far giocare i più piccoli. La giornata sarà all’insegna della fantasia, con i bimbi che potranno trasformarsi in animali bizzarri e creature fantastiche, immergendosi in un mondo colorato e pieno di allegria.
Festeggia il Carnevale a Casina di Raffaello con un Martedì Grasso all’insegna della fantasia e dell’allegria! In programma laboratori creativi e letture animate per immergersi in colorati mondi, scoprire storie di amicizia e trasformarsi in bizzarri animali e creature fantastiche. Prenotazione obbligatoria allo 060608 Casina di Raffaello, lo Spazio Arte e Creatività di Roma Capitale nel cuore di Villa Borghese, martedì 17 febbraio dalle ore 10.00 alle 19.00, invita bambine e bambini a festeggiare il Carnevale con laboratori creativi e letture per immergersi in colorati mondi, scoprire storie di amicizia e trasformarsi in bizzarri animali e creature fantastiche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Martedì Grasso cade il 17 febbraio e intorno a questa data le scuole si fermano più o meno giorni a seconda delle regioni. Ecco dove la sospensione è più breve e dove, invece, si prolunga per qualche giorno in più
Martedì Grasso cade il 17 febbraio e, in questa occasione, molte scuole italiane sospendono le lezioni.
Martedì grasso, quand’è e perché si chiama così l’ultimo giorno di Carnevale?
Il Martedì Grasso, che nel 2026 cade il 17 febbraio, è l’ultimo giorno del Carnevale.
