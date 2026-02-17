Mewgenics è un fenomeno | supera Hades 2 su Steam e prepara l’invasione su PlayStation Xbox e Nintendo

Mewgenics ha conquistato il primo posto su Steam, battendo Hades 2 e attirando l’attenzione di migliaia di giocatori. La vittoria si deve alla sua giocabilità innovativa e alle recensioni entusiaste, che hanno spinto gli utenti a provarlo in massa. Ora il team di sviluppo si prepara a portarlo su PlayStation, Xbox e Nintendo, puntando a conquistare anche le console.

Il successo di Mewgenics ha superato ogni previsione, trasformandosi rapidamente in uno dei casi più clamorosi degli ultimi anni nel panorama indipendente. Il roguelike basato sull’allevamento genetico di gatti ha raggiunto numeri impressionanti su Steam, registrando un picco di oltre 115.428 giocatori contemporanei, riuscendo perfino a superare un colosso come Hades 2. Un risultato straordinario che ha sorpreso lo stesso creatore, Edmund McMillen, già autore del leggendario The Binding of Isaac. Questo traguardo non rappresenta solo un successo commerciale, ma conferma l’enorme interesse della community verso un progetto che combina originalità estrema, profondità strategica e una rigiocabilità praticamente infinita. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

