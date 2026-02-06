PlayStation ha guadagnato tanti soldi pubblicando i giochi su Xbox PC e Nintendo Switch

Sony ha deciso di ampliare il suo catalogo e ha iniziato a pubblicare alcuni giochi anche su piattaforme concorrenti come Xbox e Nintendo Switch. Negli ultimi tempi, la società ha aperto di più le porte ai giochi su PC e ha portato alcuni titoli anche su altre console, come nel caso di Helldivers 2 su Xbox. Questa strategia sta portando più soldi nelle casse di Sony, che ora mira a raggiungere un pubblico più ampio, oltre i tradizionali utenti PlayStation.

Negli ultimi anni Sony Interactive Entertainment ha iniziato ad aprire con maggiore decisione il proprio catalogo a piattaforme concorrenti, affiancando al PlayStation Store pubblicazioni su PC e, in casi selezionati, anche su Xbox (con Helldivers 2 ) e Nintendo Switch. Una scelta meno aggressiva rispetto a quella di Microsoft, ma sufficiente a generare nuovi flussi di entrate, con i dati finanziari più recenti che confermano che questa strategia sta producendo risultati economici concreti, pur restando una componente marginale del business complessivo. Nei documenti ufficiali di Sony, i ricavi derivanti dalla vendita di software al di fuori dell'ecosistema PlayStation vengono registrati nella voce "Altri Software".

