Minacciati e rapinati due giovani a Saline Joniche individuato il presunto autore grazie a una chiamata al 112

La notte dell’8 febbraio, due giovani sono stati vittime di una rapina nei pressi di un ristorante a Saline Joniche. Sono stati minacciati e derubati da un uomo che si è allontanato prima dell’arrivo della polizia. Grazie a una chiamata al 112, gli agenti sono riusciti a identificare il sospettato. Ora si indaga per capire se ci siano altre vittime e quale sia il motivo dietro l’episodio.

I fatti risalgono alla sera dell’8 febbraio scorso i due erano stati avvicinati da un individuo che a volto scoperto e con un coltello li ha costretti consegnare telefono, denaro e documenti La notte dell’8 febbraio, due giovani sono stati vittime di una rapina nei pressi di un noto ristorante di Saline Joniche. Minacciati da un individuo a volto scoperto e con guanti in lattice, armato di coltello, i due sono stati costretti a consegnare telefono, denaro e documenti, prima che il rapinatore si dileguasse a piedi nelle vie vicine. Grazie a un intervento rapido dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Melito Porto Salvo, il presunto responsabile è stato individuato e denunciato per rapina a mano armata e porto abusivo di arma.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

A Bergamo, un tentativo di furto in via Fontana è stato sventato grazie alla pronta chiamata al 112.

Saline, minaccia con un coltello e rapina due ragazzi: arrestatoIl responsabile, a volto scoperto e con guanti in lattice, li aveva minacciati con un coltello, costringendoli a consegnare telefono cellulare, denaro contante e documenti personali ... citynow.it

Saline Joniche, rapina due giovani nella notte. È accusato anche di violenza sessuale e estorsioneGli inquirenti sono riusciti a collegare il giovane ad altri due episodi denunciati recentemente nella stazione di Cardeto: un'estorsione e una violenza sessuale ai danni di una ragazza con una patolo ... reggio.gazzettadelsud.it

