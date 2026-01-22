Realizzazione ponte sullo Stretto riunione per il ripristino e utilizzo del porto di Saline Joniche

Questa mattina, presso la Capitaneria di porto di Reggio Calabria, si è svolta una riunione tra il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, Ciccio Rizzo, l’ammiraglio Giuseppe Sciarrone e altri membri del Comitato di gestione. L’incontro ha avuto come obiettivo il ripristino e l’utilizzo del porto di Saline Joniche, in vista della realizzazione del ponte sullo Stretto.

Questa mattina, presso la sede della Capitaneria di porto di Reggio Calabria, si è tenuta una riunione tra il presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto di Messina, Ciccio Rizzo, il direttore marittimo, ammiraglio Giuseppe Sciarrone, i componenti del Comitato di gestione. Il progetto non si limita alla realizzazione del ponte. È prevista anche la riqualificazione dell'area dell'ex mulino, oggi in stato di abbandono, con nuove accessibilità e una migliore connessione

