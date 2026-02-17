Meteo | Previsioni per mercoledì 18 febbraio
Il cielo di Modena mercoledì 18 febbraio sarà per lo più sereno o leggermente nuvoloso, con alcune nuvole in più che si formeranno in serata. La mancanza di precipitazioni si mantiene stabile, anche se le nuvole più fitte potrebbero portare una leggera diminuzione della luminosità nel pomeriggio.
A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1689m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato, con qualche annuvolamento in più la sera. Nello specifico su litorali e pianura emiliana giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su pianura romagnola e dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla dorsale emiliana giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Meteo | Previsioni per mercoledì 4 febbraio
Domani a Modena si aspetta una giornata con cieli molto nuvolosi o coperti.
Meteo | Previsioni per mercoledì 11 febbraio
Domani a Modena il cielo sarà molto nuvoloso fin dalle prime ore del mattino.
ISOLA TERRA NOSTRA METEO ..PREVISIONI .. martedì 17 mercoledi 18 giovedi 19 febbraio METEO nuvoloso con possibil pioggie Possibili schiarimenti durante la giornata TEMPERATURA : clima vento forte su tutto il versante ISOLA CAPO RIZZUTO CALA facebook