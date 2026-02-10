Meteo | Previsioni per mercoledì 11 febbraio

Domani a Modena il cielo sarà molto nuvoloso fin dalle prime ore del mattino. Sono previste deboli piogge che si ridurranno nel pomeriggio. La sera, si formerà una leggera nebbia e sono attesi circa 2 millimetri di pioggia complessiva.

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio. formazioni nebbiose in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1923m.

