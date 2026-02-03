Meteo | Previsioni per mercoledì 4 febbraio
Domani a Modena si aspetta una giornata con cieli molto nuvolosi o coperti. Sono previste deboli piogge che dureranno tutta la giornata, portando circa 21 millimetri di acqua. Le strade si preparano ad affrontare il maltempo, con le persone che si organizzano di conseguenza.
A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 21mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1595m. I venti saranno al mattino moderati e.
Previsioni meteo del giorno: temperture in calo a Reggio Emilia, mercoledì 4 febbraio 2026
Mercoledì 4 febbraio 2026 a Reggio Emilia il cielo sarà nuvoloso e le temperature scenderanno rispetto ai giorni scorsi.
