Ultime ore di pioggia poi torna il sereno | temperature ancora sopra la media
Le ultime ore di pioggia preludono a un miglioramento del tempo, con il vortice che si allontana verso sud/ovest. La regione continuerà a vedere nuvolosità diffusa fino alle festività natalizie, mentre le temperature rimarranno sopra la media stagionale. La Lombardia potrebbe essere interessata da nuove precipitazioni all'inizio della prossima settimana.
Si allontana verso sudovest il vortice che ha portato maltempo nella giornata di martedì. Il cielo si manterrà comunque per gran parte nuvoloso o coperto su gran parte della regione fino in prossimità delle festività natalizie, con la Lombardia probabilmente interessata da nuove precipitazioni all’inizio della prossima settimana. Le temperature si manterranno superiori alle medie del periodo almeno fino al prossimo fine settimana, con una diminuzione nelle massime dovuta alla copertura nuvolosa, compensata però da un aumento delle minime. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Bergamonews.it
