Meta Catania vittoria pesante al PalaCatania | battuta la Fortitudo Pomezia
La Covei Meta Catania Bricocity conquista una vittoria fondamentale davanti al proprio pubblico, superando una coriacea Fortitudo Pomezia in una sfida intensa e tatticamente complessa. Nonostante le assenze di Turmena (squalificato), Pulvirenti e un Silvestri tenuto a riposo precauzionale, gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Covei Meta Catania vola al turno successivo di Coppa Divisione
La Covei Meta Catania vola al turno successivo di Coppa Divisione
Il Messina Futsal cede alla distanza alla scudettata Meta Catania
Brunelli e Mario Musumeci regalano una sofferta vittoria alla Meta Catania che allunga in classifica - facebook.com Vai su Facebook
MVP Napoli - Meta Catania 2:5 ? Vai su X
Meta Catania espugna il Pala Vesuvio: vittoria da capolista contro il Napoli - Successo pesante e da grande squadra per la Meta Catania, che continua a guidare la classifica confermando solidità, maturità e cinismo nei momenti decisivi ... Lo riporta cataniatoday.it
La Meta Catania sempre più capolista - Pomezia non molla e continua a giocare con il portiere di movimento. Come scrive lasicilia.it
Meta Catania-Napoli Futsal 1-1, azzurri quarti al giro di boa - Al giro di boa capitan Fernando Perugino e compagni scivolano in quarta posizione, superati dall'Ecocity Genzano. ilmattino.it scrive