Messina conquista 33 milioni e vola prima in Sicilia | via alla maxi rigenerazione di strade e quartieri

Messina ottiene 33 milioni di euro per riqualificare le strade e i quartieri, conquistando il primo posto in Sicilia grazie a un investimento record. La Regione Siciliana ha approvato ufficialmente la graduatoria del Fondo di Sviluppo e Coesione 20212027, assegnando alla città tutte le risorse richieste. I fondi serviranno a realizzare interventi concreti su diverse zone, con un occhio di riguardo alle aree più degradate.

Trentatré milioni di euro per cambiare il volto della città. La graduatoria definitiva pubblicata dalla Regione Siciliana sul Fondo di Sviluppo e Coesione 20212027 assegna a Messina un risultato senza precedenti: finanziati tutti e quattro i programmi integrati di rigenerazione urbana presentati dal Comune, per un totale di 33,2 milioni di euro, con il primo posto nella graduatoria complessiva. L'annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Federico Basile attraverso la sua pagina social. "Avevamo presentato alla città, lo scorso 2 maggio, un piano concreto con progetti esecutivi già pronti. Oggi quelle risorse sono realtà.