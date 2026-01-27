Finanziaria Carmina M5s | Solo 33 milioni alla Sicilia sono un’elemosina

La proposta di finanziaria del governo Meloni ha suscitato diverse critiche, in particolare dalla deputata Carmina del Movimento 5 Stelle. Secondo le sue dichiarazioni, le risorse assegnate alla Sicilia, Sardegna e Calabria sono insufficienti e rappresentano un gesto simbolico piuttosto che un reale supporto alle regioni del Sud. Questa situazione solleva interrogativi sulla distribuzione delle risorse e sulla priorità delle politiche nazionali.

“Il governo Meloni disprezza il Sud: briciole a Sicilia, Sardegna e Calabria, 33 milioni a ogni regione rispetto a miliardi di danni non è un errore, è una scelta mortificante e infame”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina commenta le risorse stanziate per le regioni meridionali.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Finanziaria Carmina Ciclone Harry, delusioni e polemiche: "Da Roma solo un'elemosina, 33 milioni non bastano" Le recenti conseguenze del ciclone Harry hanno evidenziato le difficoltà delle comunità siciliane, colpite da danni ingenti e mancanza di risorse adeguate. Arresto Cuffaro, Ida Carmina (M5S): "La Sicilia ostaggio di scandali e malaffare" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Finanziaria Carmina On. IDA CARMINA (M5S): SICUREZZA, DEPOSITATA INTERROGAZIONE: ALLA SICILIA SOLO BRICIOLE. AGRIGENTO UMILIATA: UN SOLO AGENTE È UNA PRESA IN GIROHo depositato oggi un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno per denunciare l’ennesima, inaccettabile mortificazione della Sicilia e dei suoi ... lavalledeitempli.net Manovra: Carmina (M5s), 'soldi ad armi, ma cittadini devono scegliere se nutrirsi o curarsi'Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Non posso dirmi soddisfatta dalla risposta del sottosegretario Gemmato alla mia interrogazione al ministero della Salute a proposito delle nuove tariffe per l’assistenza ... lagazzettadelmezzogiorno.it Procedono a singhiozzo i lavori sulla Finanziaria da 11,6 miliardi di euro. E non mancano le polemiche per l’assenza della presidente e assessora ad interim #Politica - facebook.com facebook

