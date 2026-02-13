Bufera di vento Messina Servizi in azione per rendere sicuri strade e quartieri

Bufera di vento a Messina, Messina Servizi interviene per mettere in sicurezza strade e quartieri. La conta dei danni è iniziata e si lavora senza sosta per riparare le infrastrutture danneggiate. Messina si lecca le ferite dopo la tempesta che, da ieri pomeriggio, ha provocato crolli di alberi, pali e muri in diverse zone della città.

Uomini impegnati dalla notte scorsa in tutta la città dopo il crollo di decine di alberi. Istituite quattro aree di intervento Conta dei danni iniziati e corsa contro il tempo per ripristinare la sicurezza. Messina si lecca le ferite dopo la bufera di vento che da ieri pomeriggio ha causato numerosi danni in diverse zone, tra crolli di alberi, pali e muri. Dalla scorsa notte sono operative le squadre di pronto intervento istituite da Messina Servizi su tutto il territorio comunale per la messa in sicurezza delle alberature e la rimozione di rami e alberi caduti. Le attività sono state avviate nelle prime ore della notte e stanno proseguendo senza sosta, con turnazioni e presidi continui, fino al completamento di tutti gli interventi e al pieno rientro delle condizioni di normalità.🔗 Leggi su Messinatoday.it

